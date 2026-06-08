Дольщики ЖК от девелопера «Самолет» пожаловались на перенос сдачи квартир

Дольщики ЖК «Остафьево» от «Самолета» сообщили о новом переносе сдачи квартир

Дольщики 17-го корпуса московского жилого комплекса «Остафьево» от застройщика «Самолет» сообщили об очередном переносе сроков передачи квартир. По словам покупателей, теперь выдачу жилья планируют завершить к концу сентября. Об этом написал Telegram-канал «Домострой».

Покупатели квартир рассказали, что задержка строительства жилья уже достигла 16 месяцев. За это время дольщики неоднократно обращались в различные ведомства, встречались с представителями застройщика, привлекали к ситуации депутатов и освещали проблему в социальных сетях.

По словам жителей, общественный резонанс помог хотя бы сдвинуть процесс с мертвой точки. В нескольких секциях дома уже началась выдача ключей жильцам.

Однако значительная часть дольщиков по-прежнему не получила квартиры и вновь столкнулась с переносом сроков строительства. Покупатели жилья продолжают добиваться завершения передачи квартир и выполнения обязательств застройщика.

Ранее сообщалось, что СК РФ проверит ситуацию с не сданными с 2024 года квартирами ЖК «Остафьево».