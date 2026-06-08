Авиаконцерн Airbus признал, что сорвет сроки поставки A321neo заказчикам

Европейский авиастроительный концерн Airbus уведомляет некоторых заказчиков о переносе сроков поставки узкофюзеляжных лайнеров семейства A320neo, которые должны были быть переданы в 2027 и 2028 годах. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные информированных источников.

По словам анонимных собеседников агентства, задержки составят несколько месяцев. Сильнее всего проблема затронет самую популярную модификацию семейства — модель A321neo.

В то время как конкурирующий концерн Boeing наращивает выпуск на фоне растущего спроса на экономичные лайнеры, Airbus сталкивается с постоянным дефицитом компонентов, что сказывается на производстве его самой продаваемой серии A320. Компания уже признавала, что проблемы с поставщиком двигателей Pratt & Whitney остаются нерешенными. В первом квартале задержки привели к оттоку денежных средств в размере €2,5 млрд.

Международная ассоциация воздушного транспорта предупредила, что мировые темпы производства самолетов растут недостаточно быстро, чтобы удовлетворить увеличивающийся спрос на более эффективные авиалайнеры. В ее прогнозе отмечается, что отрасль продолжает испытывать давление из-за конфликта на Ближнем Востоке, который ведет к росту цен на топливо и сбоям маршрутов.

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