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Бизнес

Россиянам предрекли снижение цен на вторичные квартиры

Финансист Селезнев ждет снижения цен на вторичное жилье при ставке 16% по ипотеке
Studio Romantic/Shutterstock/FOTODOM

Вторичные квартиры будут дешеветь, если ставки по ипотеке еще полгода-год будут держаться на уровне 16-17%, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Если рынок еще полгода-год проживет со средней рыночной ставкой выше 16-17%, на первичном рынке выдачи продолжат держаться в основном на льготных программах. На вторичке все хуже: льготы там не работают, выдачи сжаты, оборот падает, цены в реальном выражении уходят вниз. По сделкам, особенно в регионах с медленной экономикой, будет стагнация или умеренное снижение номинальных цен. Для покупателей это означает продолжающуюся «заморозку» рынка: часть спроса уходит в аренду, часть откладывается на 2027 год», — отметил Селезнев.

По его словам, заметная разморозка возможна только тогда, когда рыночные ставки по ипотеке уйдут ниже 14%, но это вероятнее уже в первой половине 2027 года, чем во второй половине 2026-го.

Для банков прямой эффект будет заключаться в снижении объемов выдачи ипотеки и медленном росте портфеля при одновременном росте резервов, заключил Селезнев.

Ранее россиянам рассказали, ждать ли падения цен на новостройки.

 
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