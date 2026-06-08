Стало известно, сколько россияне планируют накопить к взрослой жизни детей

Родители в Москве и Владивостоке направят больше всего денег на будущее своих детей. Об этом говорится в исследовании аналитиков Everia Life, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

По данным аналитиков, в среднем российские семьи стремятся сформировать для ребенка стартовый капитал в размере около 275 тыс. рублей к началу взрослой жизни. Однако в ряде городов-лидеров этот показатель существенно выше. Так, в Москве средний размер стартового капитала, который родители формируют для детей, составляет 433,9 тыс. рублей, во Владивостоке — 425,6 тыс. рублей. В первую пятерку также вошли Курск (399,8 тыс. рублей), Владимир (355,2 тыс. рублей) и Сочи (342 тыс. рублей).

В топ-10 городов по размеру стартового капитала для детей также оказались Саров (342 тыс. рублей в среднем), Петрозаводск (336,8 тыс. рублей), Брянск (335,6 тыс. рублей), Барнаул (305,1 тыс. рублей) и Астрахань (290,1 тыс. рублей).

Россияне начинают задумываться о финансовой независимости ребенка задолго до его совершеннолетия. Средний возраст ребенка, на которого оформляется накопительная программа по страхованию жизни, составляет семь лет. При этом самыми дальновидными оказались жители Петрозаводска, Брянска, Владивостока, Курска и Владимира. В этих городах средний возраст детей, для которых родители уже создают финансовый резерв, не превышает шести лет.

Исследование было проведено на основе анализа договоров детских накопительных программ.

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