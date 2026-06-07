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Бизнес

В ОПЕК+ согласовали увеличение квот на добычу нефти

Россия увеличит добычу нефти в июле на 62 тысячи баррелей в сутки
Dado Ruvic/Reuters

Семь стран ОПЕК+, включая Россию, согласовали увеличение квот на добычу нефти. Об этом сообщило агентство Reuters.

В июле производственные ​квоты ​семи стран ОПЕК+ увеличатся на 188 тыс. баррелей ‌в сутки, что соответствует увеличению, запланированному на июнь. Квота РФ ​в июле составит 9,824 млн баррелей в ‌сутки (+62 тыс . баррелей).

Согласно ​данным альянса, семь основных членов ОПЕК+ увеличили свои квоты на добычу с апреля по июнь почти на 600 тыс. баррелей в сутки. При этом добыча нефти среди них сократилась из-за сокращения экспорта странами Персидского залива, составив в среднем 33,19 млн баррелей в сутки в апреле по сравнению с 42,77 млн ​​в феврале.

Агентство отмечает, что война на Ближнем Востоке привела к сокращению поставок нефти через Ормузский пролив, создав крупнейший в истории мировой кризис поставок, поскольку ключевые члены картеля, включая Саудовскую Аравию, не могут в полном объеме поставлять нефть потребителям с конца февраля. Кризис для ОПЕК+ усугубился после выхода Объединенных Арабских Эмиратов из Организации стран-экспортеров нефти после почти 60 лет членства.

Ранее сообщалось, что экспорт российской нефти побил многолетний рекорд в мае.

 
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