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Бизнес

На Западе придумали, как надавить на Израиль из-за ситуации на Западном берегу

Reuters: страны Европы готовят национальные санкции против Израиля
Mini Onion/Shutterstock/FOTODOM

Франция сотрудничает с несколькими странами, чтобы усилить давление на Израиль, введя национальные санкции против лиц, причастных к насилию на Западном берегу, сообщили Reuters три европейских дипломата.

По их словам, речь может идти о заморозке активов и запретах на поездки. Кроме того, страны могут принять другие перечни лиц, на которых будут распространяться ограничения.

В материале уточняется, что такие меры стали альтернативой, потому что на уровне ЕС не получилось сформировать единое мнение по поводу антиизраильских санкций.

Источники утверждают, что объявление об ограничениях на национальном уровне может быть сделано в ближайшие дни. При этом Франция координирует свои действия с Норвегией и Великобританией.

«Большинство стран избегают публичного обсуждения национальных санкций из-за опасений, что потенциальные объекты санкций могут заранее перераспределить свои активы», — отмечает Reuters.

Агентство уточнило, что вопрос о национальных санкциях возник на фоне эскалации насилия со стороны израильских поселенцев на Западном берегу. Он отражает недовольство многих стран Запада правительством премьера Биньямина Нетаньяху, которое расширило поселения. По мнению дипломатов, действия Израиля подрывают перспективы создания палестинского государства.

Ранее в США обеспокоились «неадекватным» шпионажем Израиля за американскими чиновниками.

 
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