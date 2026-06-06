Сечин представил доклад «Начало конца или конец начала: что осталось на дне ларца Пандоры?»

Ответственный секретарь комиссии при президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, глава «Роснефти» Игорь Сечин представил на энергетической панели ПМЭФ-2026 ключевой доклад «Начало конца или конец начала: что осталось на дне ларца Пандоры?», сообщает пресс-служба компании.

Как отметил в своем докладе Сечин, развитие мировой экономики похоже на миф о ларце Пандоры, которое принесло страдания и бедствия.

«Ларец Пандоры открылся, и вылетевшие из него беды и напасти не вернутся обратно», — сказал Сечин.

Глава «Роснефти» уделил большое внимание последствиям конфликта на Ближнем Востоке. Сечин отметил, что перекрытие Ормузского пролива создало серьезные риски для экспорта не только нефти и газа, но и других товаров, включая удобрения. По его словам, конфликт может стать угрозой и для других мест глобальной логистики, среди которых Гибралтарский пролив, Суэцкий канал и другие.

Глава «Роснефти» добавил, что за первые четыре месяца 2026 года цены на удобрения взлетели почти на 60%, что неизбежно приведет к скачку цен на продовольствие в ближайшие полгода.

Также Сечин затронул тему роста фиктивного капитала. Глава «Роснефти» отметил, что долг большинства стран сегодня не обеспечен реальными финансовыми активами.

По его словам, ситуацию в мире ухудшает использование доллара в качестве санкционного инструмента

«Даже физическое золото, находящееся в хранилищах США (а это более 14 тыс. тонн), покрывает лишь пять процентов от $39 трлн американского долга», — сказал он.

Кроме того, Сечин рассказал о проблеме милитаризации мира. Он отметил, что на протяжении последних 11 лет глобальные военные расходы непрерывно растут, а к росту бюджетных расходов ведет политическое давление.

В своем докладе глава «Роснефти» указал на то, что мир сейчас находится на пороге крупнейшего с XIX века пузыря на финансовом рынке.

Сечин затронул и тему искусственного интеллекта.

«Около 70% компаний по всему миру активно используют искусственный интеллект в своей работе. Однако в 90% случаев за три последних года применение этих технологий никак не сказалось на производительности труда», — сказал он.

Говоря о дефиците ресурсов, Сечин отметил, что потребление меди в электросетях может вырасти на 65% к 2040 году и превысить 7 млн тонн.

Также в докладе Сечин заявил, что Китай обладает ощутимым конкурентным преимуществом в цене на электроэнергию, а за 10 лет выработка солнечной и ветровой энергии в стране выросла в 10 раз.

Отдельно Сечин выделил в докладе Индию.

«Индия занимает особое место на нефтяном рынке. В следующие 10 лет именно эта страна обеспечит около половины глобального прироста спроса на нефть», — сказал он.

Он указал, что, по оценке Международного энергетического агентства, к 2035 году потребление нефти в Индии достигнет почти восьми миллионов баррелей в сутки.

В заключении Сечин указал, что с выходом нескольких участников из ОПЕК+ альянс потерял часть своего потенциала. Также глава «Роснефти» рассказал о том, что влияет на российскую нефтегазовую отрасль. Игорь Сечин подчеркнул, что Россию невозможно исключить из мировых цепочек поставок.