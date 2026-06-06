На ПМЭФ представили новые возможности ИИ-агентов

В Сбере рассказали о самоэволюционирующем ИИ-агенте

Сбер совместно с учеными из Института AIRI, НИУ ВШЭ и компанией Билайн рассказал в рамках ПМЭФ-2026 о новых решениях, которые превратят ИИ в полноценного «коллегу» для бизнеса, сообщает пресс-служба банка.

На сессии AI Journey специалисты Сбера представили самоэволюционирующего ИИ-агента, которым способен развиваться автономно.

Также на сессии показали инструменты для самостоятельно создания таких агентов.

Кроме того, участники сессии обсудили вопросы допустимой степени автономности агентов в принятии решений, возможности применения ИИ-агентов как полноценных цифровых сотрудников и другие вопросы.

Участники пришли к общему мнению, что будущее за теми системами, которые умеют встраиваться в рабочий процесс.