В Сбере предложили создать ИЦК по генеративного разработке ПО

Сбер предлагает создать новый индустриальный центр компетенций (ИЦК) по генеративной разработке программного обеспечения, рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбера Кирилл Меньшов во время IT-завтрака на ПМЭФ-2026.

«Мое предложение: создать ИЦК именно в области разработки с использованием искусственного интеллекта, сфокусироваться вокруг этого. Если мы вместе с отраслью и Минцифры сможем иметь свою методологию, свое видение в создании собственных продуктов, это открывает нам новые возможности», — сказал он.

По словам Меньшова, использование ИИ позволит устранить отставание от зарубежных ИТ-разработок.

«Если разработка пойдет быстрее и эффективнее, мы сможем догнать там, где мы отстаем, и опередить зарубежных конкурентов в тех направлениях, где они только развиваются», — сказал он.

Также глава Минцифры Максут Шадаев поддержал инициативу.

«Я готов летом провести отдельное мероприятие на тему того, как нам способствовать быстрому проникновению ИИ в разработку», — сказал он.