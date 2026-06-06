Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

В Сбере предложили создать ИЦК по генеративного разработке ПО

Кирилл Меньшов: использование ИИ позволит не отставать от зарубежных ИТ-разработок
Сбер

Сбер предлагает создать новый индустриальный центр компетенций (ИЦК) по генеративной разработке программного обеспечения, рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбера Кирилл Меньшов во время IT-завтрака на ПМЭФ-2026.

«Мое предложение: создать ИЦК именно в области разработки с использованием искусственного интеллекта, сфокусироваться вокруг этого. Если мы вместе с отраслью и Минцифры сможем иметь свою методологию, свое видение в создании собственных продуктов, это открывает нам новые возможности», — сказал он.

По словам Меньшова, использование ИИ позволит устранить отставание от зарубежных ИТ-разработок.

«Если разработка пойдет быстрее и эффективнее, мы сможем догнать там, где мы отстаем, и опередить зарубежных конкурентов в тех направлениях, где они только развиваются», — сказал он.

Также глава Минцифры Максут Шадаев поддержал инициативу.

«Я готов летом провести отдельное мероприятие на тему того, как нам способствовать быстрому проникновению ИИ в разработку», — сказал он.

 
Теперь вы знаете
Новый «Мыс страха» от Спилберга и Скорсезе: Хавьер Бардем тянет весь сериал, но не спасает от разочарования
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!