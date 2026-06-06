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ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Раскрыто количество подписанных на ПМЭФ-2026 соглашений

Кобяков: на ПМЭФ подписали 1084 соглашения на сумму 6,6 трлн рублей
Артем Пряхин/Росконгресс

Участники нынешнего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашения на общую сумму более 6 трлн рублей. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета мероприятия Антон Кобяков, передает РИА Новости.

«На форуме было заключено 1084 соглашения <...> на общую сумму 6,642 трлн рублей», — заявил он.

По словам Кобякова, в этот раз зарубежная аудитория проявила большой интерес к ПМЭФ. На форум прибыли представители 142 государств, а общее количество участников составило более 24,5 тыс.

Кобяков подчеркнул, что Москва последовательно предлагает сотрудничество партнерам из Азии, Африки и Южной Америки. Тем временем коллективный Запад выбирает путь войны, отметил советник главы государства.

ПМЭФ-2026 проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» с 3 по 6 июня. В расширенной программе форума было заявлено 150 мероприятий. Ключевым из них стало пленарное заседание, на котором выступил президент РФ Владимир Путин. Основная часть большой речи российского лидера была посвящена экономике, однако он затронул и политические вопросы. «Газета.Ru» вела трансляцию.

Ранее спецпредставитель Путина анонсировал подписание на ПМЭФ соглашения о тоннеле между Чукоткой и Аляской.

 
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