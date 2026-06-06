В Сбере рассказали о доступных стажировках в сфере кибербезопасности

Кибербезопасность является перспективным направлением для карьеры в ИТ-сфере, заявил в рамках ПМЭФ-2026 вице-президент по кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь.

Он отметил, что сегодня кибербезопасность строится на фундаменте технологий ИИ.

«Сегодня безопасность — не ″последний рубеж″, а неотъемлемая составляющая любого цифрового продукта или сервиса на каждом этапе его разработки. Профессия в сфере кибербезопасности в Сбере и других крупных цифровых организациях точно будет востребована», — сказал он.

Лебедь добавил, что в Сбере разработан подробный гайд о том, как устроиться на стажировку в банк.

«Опытные эксперты также могут прислать свое резюме. HR-специалисты и профильные сотрудники службы кибербезопасности изучат заявку и свяжутся с кандидатом, если увидят перспективу сотрудничества», — заключил он.