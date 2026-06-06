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Бизнес

Сбер предоставит дружественным странам оперативную аналитику по киберугрозам

Сбер открыл доступ к своей платформе кибераналитики для Беларуси и дружественных стран
Сбер

Сбер предоставил бизнесу и государственным структурам республики Беларусь, а также других дружественных стран бесплатный доступ к собственной платформе управления киберугрозами Threat Intelligence. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на полях Петербургского международного экономического форума.

По его словам, банк также рассматривает возможность подключения к платформе партнеров из стран СНГ и БРИКС+.

«У киберпреступности нет границ — это международная проблема, с которой нужно бороться сообща. Лишь совместными усилиями государства могут эффективно противостоять современным киберугрозам и обеспечить безопасность своих цифрового пространства и ключевых отраслей экономики», — отметил Кузнецов.

Он подчеркнул, что многие кибератаки носят трансграничный характер, поэтому обмен актуальной информацией об угрозах и практиками противодействия между организациями разных стран — важный элемент обеспечения цифровой безопасности.

По словам Кузнецова, к платформе Threat Intelligence на данный момент подключены уже около 650 российских компаний, а также несколько организаций из Беларуси.

«В целом видим интерес. Учитывая глубокую финансово-экономическую интеграцию России с рядом дружественных зарубежных партнеров, укрепление общего контура киберзащиты является важной задачей», — подчеркнул Кузнецов.

Отмечается, что пользователи платформы получают оперативную аналитику о киберугрозах, инструменты для управления уязвимостями и контроля внешней поверхности атаки. Это позволяет не только выявлять слабые места в инфраструктуре, но и определять наиболее актуальные риски, используемые злоумышленниками.

Платформа использует технологии искусственного интеллекта для обработки данных более чем из 1,5 тыс. источников, включая ресурсы теневого сегмента интернета. Информация о новых угрозах становится доступной подключенным организациям в течение двух часов после ее появления.

На данный момент на платформе размещено свыше 1 тыс. аналитических отчетов и сведения более чем о 580 тыс. уязвимостей.

В Сбере отметили, что расширение доступа к Threat Intelligence должно способствовать укреплению общего контура кибербезопасности между Россией и дружественными государствами на фоне растущего числа цифровых угроз.

 
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