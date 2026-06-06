Глава «Роснефти» заявил о потере ОПЕК+ части потенциала

Организация ОПЕК+ потеряла часть своего потенциала после выхода из альянса четырех стран (ОАЭ, Катар, Эквадор и Ангола), заявил в рамках ПМЭФ-2026 секретарь президентской комиссии по ТЭК, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

«В результате, добыча альянса за последние десять лет упала с 58 до 37 млн баррелей в сутки», — сказал он.

Сечин добавил, что на состоящие в ОПЕК+ Иран, Венесуэлу и Ливию не распространяются ограничения по добыче.

«Если учесть, что Иран, Венесуэла и Ливия изначально не участвовали в ограничениях по добыче, а Ирак и Казахстан в значительной мере превышают установленные квоты, добыча стран-участниц альянса, соблюдающих ограничения, фактически составляет 27 млн баррелей в сутки», — сказал он.

По словам Сечина, Россия всегда стремилась решить задачи альянса, несмотря на санкции.

«В России же за период ограничений добыча нефти сократилась на 1,5 млн баррелей в сутки. Это падение на 15%», — отметил глава «Роснефти».