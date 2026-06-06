Сечин прогнозирует дефицит электроэнергии, продовольствия, металлов и воды в мире

Глава «Роснефти»: выживет тот, кто лучше других будет готов к этому

Формирование мировой экономики окажет значительное влияние недостаток важнейших природных ресурсов, заявил на Энергетической панели ПМЭФ секретарь президентской комиссии по ТЭК, глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«Так что же осталось под крышкой на дне ларца Пандоры? По Гесиоду — это надежды. Причем в более точном переводе мифа — пустые надежды, тщетные ожидания», — отметил Сечин, проводя аналогию между мировой экономикой и древнегреческим мифом. По его словам, нашему миру грозят дефицит электроэнергии, продовольствия, меди и других металлов, а также воды, которые и будут определять новый облик мировой экономики.

Глава «Роснефти» подчеркнул, что выживет тот, кто лучше других будет готов к этому. «Это и будет, собственно, «конец начала», когда пустые надежды, иллюзии и спасительные химеры окончательно испарятся», — считает он.

Как полагает Игорь Сечин, до настоящего конца системного кризиса и формирования новой нормальности еще очень далеко, и дождутся его далеко не все.