В «Роснефти» связали недофинансирование энергетики в мире с вопросами энергобезопасности

Сечин заявил о падении капзатрат в мировом нефтяном секторе на 35%

Энергетическая отрасль столкнулась с недофинансированием из-за курса на ускоренный энергопереход и недостаточного внимания к вопросам энергетической безопасности. Об этом заявил ответственный секретарь Комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, глава «Роснефти» Игорь Сечин на Энергетической панели Петербургского международного экономического форума.

В своем докладе «Начало конца или конец начала. Что осталось на дне ларца Пандоры» он отметил, что иллюзия ускоренного энергоперехода вместе с игнорированием вопросов энергобезопасности привели к недофинансированию энергетической отрасли.

По словам Сечина, согласно оценкам Международного энергетического агентства, за последние 10 лет объем инвестиций в проекты, связанные с ископаемым топливом, сократился более чем на 20%.

Наиболее существенное снижение, как сообщил Сечин, зафиксировано в нефтяном секторе, где капитальные затраты за этот период уменьшились на 35%.

Глава «Роснефти» также указал, что сокращение инвестиций в энергетике является частью более широкого тренда, затрагивающего промышленное производство в целом.

«В прошлом году объем заявленных проектов снизился на 8%», — добавил он.