В «Роснефти» заявили, что мир стоит на пороге крупнейшего пузыря на финансовом рынке

Мир стоит на пороге крупнейшего с XIX века пузыря на финансовом рынке, а финсектор стран Запада получит выгоду от кризиса, заявил в рамках ПМЭФ-2026 секретарь президентской комиссии по ТЭК, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

По словам Сечина, компании, связанные с ИИ, забирают значительную долю инвестиционного ресурса в ущерб остальное экономике.

«Доля капитальных затрат американского технологического сектора в общих инвестициях уже достигла рекордных 35%, при этом еще 15 лет назад она измерялась несколькими процентами», — сказал он.

Глава «Роснефти» отметил, что доля десяти крупнейших технологический компаний на фондовом рынке США за последние 10 лет превысила 44%.

«Очевидно, мир стоит на пороге крупнейшего в истории пузыря на финансовом рынке со времен железнодорожного бума в США в XIX веке. Основным бенефициаром надвигающегося кризиса является финансовый сектор западных стран», — подчеркнул он.

Также Сечин рассказал, что сегодня эти же компании (BlackRock, The Vanguard Group и другие) управляют триллионами долларов, вложенными по завышенным оценкам в сектор высоких технологий и военно-промышленный комплекс.

«Круг замкнулся. А недавно глава BlackRock Ларри Финк предложил для покупки акций технологических гигантов использовать накопления пенсионных фондов и страховых компаний, что привлечет в этот сектор дополнительные колоссальные ресурсы. Не уверен, что кто-нибудь спросит разрешение у американских пенсионеров», — заявил Сечин.