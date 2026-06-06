В «Роснефти» объем фиктивного капитала в мире оценили в $500 трлн

Мировая экономика вступила в полосу не просто волатильности, а стратегических рисков, проблемы растут как снежный ком, полагает секретарь президентской комиссии по ТЭК, глава «Роснефти» Игорь Сечин. Об этом он заявил на Энергетической панели в рамках ПМЭФ.

В своем докладе «Начало конца или конец начала: что осталось на дне ларца Пандоры?» Сечин напомнил, как отказ от основополагающих принципов Бреттон-Вудской системы привел к масштабной необеспеченной эмиссии денег. В результате с 2008 года денежная масса в мире увеличилась более чем на $30 трлн, причем почти половина этих средств пришлась на еврозону и США. Масштабный переток капитала из реального сектора в виртуальный привел к росту фиктивного рынка до $500 трлн, что почти в 5 раз превышает мировой ВВП, и за последние 20 лет это соотношение выросло в полтора раза, рассказал глава «Роснефти».

В России этот показатель уже приближается к 100% ВВП.

«Еще Аристотель считал наиболее неестественной ту форму обогащения, при которой деньги производят деньги. Вся современная финансовая система построена на этом», — подчеркнул Игорь Сечин. Согласно данным Института международных финансов, на которые сослался глава «Роснефти», за последние 15 лет объем мирового долга фактически удвоился.

«Принятая сегодня монетаристская концепция говорит о том, что деньги имеют собственную стоимость, а не являются исключительно инструментом расчетов — платежным средством. Именно эта концепция и формирует пузырь на финансовом рынке», — полагает Сечин. По его мнению, долг большинства стран сегодня не обеспечен реальными финансовыми активами.