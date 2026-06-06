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Бизнес

Глава «Роснефти» заявил, что доля золота в резервах Банка России растет с опережением

Сечин: Россия могла бы зарабатывать более $400 млрд благодаря доле золота в резервах
Umit Bektas/Reuters

Если бы Россия начала раньше увеличивать долю золота в резервах, то наша страна могла бы зарабатывать более $400 млрд, заявил в рамках ПМЭФ-2026 секретарь президентской комиссии по ТЭК, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

«Доля золота в резервах Банка России растет с опережением: за последние четыре года она увеличилась с 21% до 45%. Если бы этот процесс начался раньше, то Россия зарабатывала бы более $400 млрд на росте стоимости золота», — сказал Сечин.

Он добавил, что доля золота в резервах мировых центральных банков превысила долю казначейских облигаций США.

«Впервые с 1996 года доля золота в их резервах приблизилась к 30% и превысила долю казначейских облигаций США», — заявил глава «Роснефти».

По его мнению, платежные инструменты диверсифицируются из-за санкций. Он добавил, что в мире происходит трансформация платежной инфраструктуры и растет роль альтернативных платежных систем.

«Если использование доллара как санкционного инструмента продолжится, то процесс создания альтернатив ускорится», — подчеркнул Сечин.

 
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