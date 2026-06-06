Глава «Роснефти» заявил, что торговые барьеры перестали быть исключительной мерой

Торговые барьеры перестали быть исключительной мерой, а санкции стали нормой, заявил в рамках ПМЭФ-2026 секретарь президентской комиссии по ТЭК, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

Он отметил, что объем мирового товарного импорта, который попадает под ограничения, достиг почти $3 трлн.

«Санкционное давление стало нормой. За последние 12 лет только против России было введено 32 тыс. санкций. США ввели более 7400 рестрикций», — сказал Сечин.

Также глава «Роснефти» отметил, что санкции являются инструментом принуждения для получения преимуществ в недобросовестной конкуренции.

«Российские валютные резервы на сумму более $300 млрд были фактически конфискованы и сегодня используются для финансирования военных действий против нас», — заявил Сечин.

Он напомнил, что в 2007 году в своей Мюнхенской речи президент России Владимир Путин предупреждал о том, что «чуть ли не вся система права одного государства, прежде всего США, перешагнула свои национальные границы во всех сферах», — сказал Сечин.