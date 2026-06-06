Развитие мировой экономики сравнили с мифом о ящике Пандоры

Развитие мировой экономики сейчас похоже на сюжет древнегреческого мифа о ящике Пандоры, заявил в рамках ПМЭФ-2026 секретарь президентской комиссии по ТЭК, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

«В прошлом году мы сравнивали развитие мировой экономики с опасным и полным неожиданностей путешествием Одиссея. Сегодня, на мой взгляд, более актуальной параллелью является миф о сосуде Пандоры, принесшем людям болезни, бедствия и страдания», — сказал он.

Глава «Роснефти» также процитировал премьер-министра Великобритании Винстона Черчилля: «Это еще не конец. Это даже не начало конца. Но, пожалуй, это конец начала».

По словам Сечина, порядок, основанный на правилах, где правила диктовал гегемон, рухнул в результате действий его создателя.