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Бизнес

Развитие мировой экономики сравнили с мифом о ящике Пандоры

Игорь Сечин: порядок, основанный на правилах, рухнул в результате действий создателя
Валентина Певцова/Росконгресс

Развитие мировой экономики сейчас похоже на сюжет древнегреческого мифа о ящике Пандоры, заявил в рамках ПМЭФ-2026 секретарь президентской комиссии по ТЭК, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

«В прошлом году мы сравнивали развитие мировой экономики с опасным и полным неожиданностей путешествием Одиссея. Сегодня, на мой взгляд, более актуальной параллелью является миф о сосуде Пандоры, принесшем людям болезни, бедствия и страдания», — сказал он.

Глава «Роснефти» также процитировал премьер-министра Великобритании Винстона Черчилля: «Это еще не конец. Это даже не начало конца. Но, пожалуй, это конец начала».

По словам Сечина, порядок, основанный на правилах, где правила диктовал гегемон, рухнул в результате действий его создателя.

 
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