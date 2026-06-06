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В Сбере рассказали о тренде на снижение числа случаев кибермошенничества

Станислав Кузнецов: число случаев телефонного мошенничеств снизилось на 20%
Сбер

Количество случаев телефонного мошенничества в начала 2026 года снизилось примерно на 20% в количественном выражении, заявил в интервью «России 24» в рамках ПМЭФ-2026 заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов.

Он отметил, что по объему хищений в Сбере наблюдают снижение примерно на 5-7%.

«Сценарии стали более динамичными, изощренными, длительными по времени, с хорошей подготовкой, с хорошей убедительностью, с теми самыми элементами, когда человек втягивается в соучастие к каким-либо действиям, а тем самым вызывает доверие», — сказал Кузнецов.

По его словам, преступлений стало меньше, но средний чек значительно вырос.

«Сложные сценарии дают «лучшие» результаты для киберпреступников. Дипфейки стали распространяться очень активно с конца прошлого года и в этом году тренд усилился», — заключил Кузнецов.

 
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