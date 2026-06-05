На Энергетической панели ПМЭФ обсудят будущее отрасли

Ответственный секретарь комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, глава «Роснефти» Игорь Сечин выступит с ключевым докладом на Энергетической панели Петербургского международного экономического форума.

Мероприятие состоится 6 июня с 10:00 до 12:00 по московскому времени.

«Прежний «мировой порядок, основанный на правилах», рухнул. Ключевые международные институты утратили регуляторную функцию. Мир входит в длительный переходный период, где риски стремительно возрастают, а какие-либо прогнозы невозможны», — говорится в аннотации к мероприятию.

Глава нефтяной компании расскажет, как происходят перемены в облике мировой экономики меняется, а также почему энергетическая отрасль вынуждена одновременно отвечать на вызовы фрагментации рынков, дефицита энергетической инфраструктуры и перехода «от молекул к электронам».

Кроме того, Сечин уделит внимание облику мировой энергетики в ближайшем будущем и драйверам, способным дать толчок роста спроса на энергоресурсы. Также он расскажет о роли России в обеспечении глобальной энергобезопасности.