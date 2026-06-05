Сбер и правительство России запустили цифровые медицинские сервисы с ИИ в Подмосковье

Сбер и правительство России запустили комплекс цифровых медицинских сервисов на базе искусственного интеллекта в Московской области. Об этом рассказал руководитель индустрии здоровья Сбера Ростислав Павлов.

По его словам, сервисы уже успешно работают и помогают врачам и пациентам. Так, диагностический ассистент функционирует во всех поликлиниках Московской области. Инструмент стал ключевой цифровой поддержкой первичного звена здравоохранения. Врачи-терапевты поставили более одного миллиона диагнозов в месяц с помощью ассистента. Кроме того, ИИ-помощник для расшифровки лабораторных анализов использовали более пяти тысяч жителей области ежемесячно.

По словам Павлова, Сбер разрабатывает решения с учетом потребностей врачей и пациентов.

«Конечная цель всех внедряемых инноваций индустрии здоровья Сбера — повышение качества и продолжительности активной жизни людей. Это достигается за счет предоставления людям инструментов для заботы о своем здоровье в повседневной жизни, а врачам — для снижения рутины и повышения скорости и эффективности диагностики, чтобы больше времени оставалось на общение с пациентом», — отметил он.

Диагностический ассистент AIDA от компании СберМедИИ помогает мог врачу в постановке предварительного диагноза. Система анализирует данные электронных медкарт пациента за последние два года и предлагает варианты диагноза. Решение работает как «второе мнение». Оно экономит время специалиста и повышает точность диагностики. При этом окончательное решение остается за врачом.

Кроме того, жители региона используют ИИ-помощника для расшифровки лабораторных анализов в мобильном приложении «Добродел Здоровье». Ежемесячно им пользуются более пяти тысяч жителей области.

Помощник работает на базе GigaChat. Он анализирует результаты и описывает их простым языком. При необходимости система рекомендует консультацию конкретного специалиста. Оперативное получение расшифровки ускорило путь к выздоровлению, а нагрузка на поликлиники снизилась.