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Бизнес

«Роснефть» и «Росатом» заключили соглашение о поиске новых источников энергии на ПМЭФ

«Роснефть» и «Росатом» усилят взаимодействие для технологического суверенитета
Александр Кряжев/РИА Новости

«Роснефть» и «Росатом» займутся поиском применения новых источников энергии. Соглашение о стратегическом сотрудничестве компании заключили в ходе Петербургского международного экономического форума.

На мероприятии стороны определили приоритетные направления взаимодействия. Проекты будут нацелены на обеспечение технологического суверенитета.

Партнерство предусмотрело создание качественно новых технологических разработок. В программу сотрудничества вошла сфера добычи и переработки углеводородов. Также в план работы включили применение новых источников энергии.

Также предполагается, что сотрудничество позволит реализовать значительный научно-технический и производственный потенциал компаний.

В «Роснефти» подчеркнули, что обеспечение технологического суверенитета страны соответствует поручениям президента России Владимира Путина.

 
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