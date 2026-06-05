«Роснефть» и «Росатом» заключили соглашение о поиске новых источников энергии на ПМЭФ

«Роснефть» и «Росатом» усилят взаимодействие для технологического суверенитета

«Роснефть» и «Росатом» займутся поиском применения новых источников энергии. Соглашение о стратегическом сотрудничестве компании заключили в ходе Петербургского международного экономического форума.

На мероприятии стороны определили приоритетные направления взаимодействия. Проекты будут нацелены на обеспечение технологического суверенитета.

Партнерство предусмотрело создание качественно новых технологических разработок. В программу сотрудничества вошла сфера добычи и переработки углеводородов. Также в план работы включили применение новых источников энергии.

Также предполагается, что сотрудничество позволит реализовать значительный научно-технический и производственный потенциал компаний.

В «Роснефти» подчеркнули, что обеспечение технологического суверенитета страны соответствует поручениям президента России Владимира Путина.