«Роснефть» и Ульяновская область укрепили сотрудничество в сфере автотуризма

«Роснефть» создаст комфортные условия для автопутешественников в Ульяновской области. Соглашение об этом компания заключила с Министерством искусства и культурной политики региона в рамках Петербургского международного экономического форума.

Меморандум о развитии сотрудничества в сфере внутреннего туризма закрепил продолжение стратегического партнерства. Стороны нацелились на создание комфортных условий для автопутешественников. Они договорились о продвижении туристического потенциала региона. В программу войдут совместные проекты в области внутреннего туризма и расширение сервисов для путешественников на АЗС «Роснефть».

Отмечается, что стороны сотрудничают в сфере автотуризма с ноября 2023 года. За это время они реализовали ряд крупных проектов. Разработали четыре уникальных автомаршрута по региону: «Берег историй», «Горы и степи», «Долина Волжского моря» и «Живописный край». Маршруты интегрировали в информационно-сервисную платформу «Роснефти» — «Горизонты России: Поехали с нами!».

Каждый маршрут познакомит путешественников с местными традициями, природой и культурным наследием Ульяновской области. Туристы могут разгадать тайны юрского периода в геопарке «Ундория», увидеть Волгу, посетить национальный парк «Сенгилеевские горы», вдохновиться малой родиной живописца А.А. Пластова, взойти на Никольскую гору, побывать в музее художника ювелирной фирмы «Фаберже» и расписчика миниатюр на пасхальных яйцах для царской семьи Романовых Василия Зуева. Все маршруты пролегают через АЗС «Роснефть»