Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

«Роснефть» и Ульяновская область укрепили сотрудничество в сфере автотуризма

«Роснефть» поможет развитию туристических автомаршрутов в Ульяновской области
Shutterstock

«Роснефть» создаст комфортные условия для автопутешественников в Ульяновской области. Соглашение об этом компания заключила с Министерством искусства и культурной политики региона в рамках Петербургского международного экономического форума.

Меморандум о развитии сотрудничества в сфере внутреннего туризма закрепил продолжение стратегического партнерства. Стороны нацелились на создание комфортных условий для автопутешественников. Они договорились о продвижении туристического потенциала региона. В программу войдут совместные проекты в области внутреннего туризма и расширение сервисов для путешественников на АЗС «Роснефть».

Отмечается, что стороны сотрудничают в сфере автотуризма с ноября 2023 года. За это время они реализовали ряд крупных проектов. Разработали четыре уникальных автомаршрута по региону: «Берег историй», «Горы и степи», «Долина Волжского моря» и «Живописный край». Маршруты интегрировали в информационно-сервисную платформу «Роснефти» — «Горизонты России: Поехали с нами!».

Каждый маршрут познакомит путешественников с местными традициями, природой и культурным наследием Ульяновской области. Туристы могут разгадать тайны юрского периода в геопарке «Ундория», увидеть Волгу, посетить национальный парк «Сенгилеевские горы», вдохновиться малой родиной живописца А.А. Пластова, взойти на Никольскую гору, побывать в музее художника ювелирной фирмы «Фаберже» и расписчика миниатюр на пасхальных яйцах для царской семьи Романовых Василия Зуева. Все маршруты пролегают через АЗС «Роснефть»

 
Теперь вы знаете
Реакция Путина на письмо Зеленского, одобрение Украине € 6,6 млрд от ЕС и уроки эмпатии в детсадах. Главное за 5 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!