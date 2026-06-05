«Роснефть» и Удмуртия продолжили сотрудничество в сфере туризма на ПМЭФ

Компания «Роснефть» и Министерство по туризму Удмуртии продолжат совместно развивать туристический потенциал региона. Соглашение стороны заключили в ходе Петербургского международного экономического форума.

Соглашение подразумевает создание комфортных условий для автопутешественников, а также продвижение туристического потенциала Удмуртии. Стороны договорились о совместных проектах в области внутреннего туризма. Кроме того, будут расширены сервисы для путешественников расширили на АЗС «Башнефти», которая входит в розничную структуру «Роснефти».

Сотрудничество «Роснефти» и Удмуртии в области развития автотуризма стартовало в 2023 году. За это время они реализовали ряд крупных совместных инициатив и мероприятий. Так, в 2024 году состоялся туристический автопробег на родину Петра Ильича Чайковского. Колонна из 100 автомобилей проехала из Ижевска в музей композитора в Воткинске.

Также осенью 2025 года презентовали автомаршрут «В Игру на выходные». Он пролегает из Ижевска в Игру и включает в себя ижевскую стелу «Навеки с Россией», государственный зоопарк Удмуртии, Игринский краеведческий музей и ряд других знаковых и исторических точек региона. Общая протяженность составила 120 км.

Помимо этого, «Роснефть» и Министерство по туризму Удмуртии совместно с Министерством предпринимательства и туризма Башкирии представили межрегиональный туристический маршрут «Ожерелье Камы». Проект предложил погрузиться в культурные достопримечательности регионов вдоль живописных берегов реки Камы. Маршрут протяженностью около 450 км начался в Уфе и завершился в Воткинске