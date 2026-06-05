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Бизнес

Меньшов назвал адаптивные навыки ключевыми в эпоху агентной экономики

В Сбере призвали бизнес сместить фокус на построение агентных систем
Сбер

Эпоха простой цифровизации уступила место генеративной инженерии и агентной экономике. Об этом заявил старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбера Кирилл Меньшов на сессии «Созидатели: экономика сквозь призму технологического суверенитета страны» в ходе ПМЭФ.

По его словам, привычные hard и soft skills перестали быть достаточными. На первый план вышли адаптивные навыки. Специалисты должны были быть готовы к постоянным и быстрым изменениям.

«Начинающим специалистам нужно развивать адаптивные навыки и учиться быть готовым к постоянным изменениям. Те люди, которые обладают этой способностью, смогут быть на волне сменяющихся технологий. Сейчас будет очень сложный период технологических водоворотов, когда те или иные решения приходят и ненадолго задерживаются. Молодежи объективно будет сложно, но при этом будут и новые возможности», — сказал Меньшов.

Спикер отметил, что ключевые рыночные ниши эпохи цифровизации уже разделили. По его словам, будущий уклад предложил уникальное окно возможностей. Меньшов призвал бизнес и молодых предпринимателей сместить фокус на построение агентной экономики.

«Если говорить про инвестиции и бизнес, надо смотреть на следующий технологический уклад, на агентную экономику. Не на искусственный интеллект как просто модель, с которой можно пообщаться. Мы пережили desktop, mobile first, наступает время agentic first — когда мы работаем с агентом ИИ, а он уже взаимодействует с интернетом. Сейчас есть уникальная возможность занять позицию в новой экономике, потому что в цифровой экономике уже все поделено», — добавил он.

Отдельное внимание Меньшов уделил смежным технологиям. По его словам, в связи с изменениями возник запрос на доверие и фиксацию обязательств.

«Рынок наблюдает вторую волну интереса к блокчейну, но уже в новом качестве — как к фундаменту для контрактов между ИИ-системами. И стоит обратить внимание на еще один тренд — физический AI, роботехнические системы. Мы видим, как китайские роботы покоряют мир — от дома до промышленности», — сказал он.

 
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