«Роснефть» расширит сотрудничество для авиационного обеспечения своих объектов

На ПМЭФ заключено соглашение между «Роснефтью» и «ЮТэйр»

«Роснефть» и авиакомпания «ЮТэйр» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ был подписан на полях Петербургского международного экономического форума.

В «Роснефти» отметили, что соглашение стало продолжением плодотворного сотрудничества между компаниями, длящегося много лет.

Документ качается оказания услуг для авиационного обеспечения действующих и перспективных нефтегазовых проектов компании до 2031 года.

Отмечается, что соглашение позволит «Роснефти» повысить безопасность и эффективность авиационного обеспечения перспективных производственных объектов в разных субъектах России.