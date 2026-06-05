«Роснефть» и «Камаз» усилили степень сотрудничества в ходе ПМЭФ

«Роснефть» и «Камаз» запустят интегральную аренду транспортных средств. Соглашение о стратегическом партнерстве стороны заключили в ходе Петербургского международного экономического форума.

Как уточнили компании, документ подписали в продолжение успешного многолетнего сотрудничества.

Соглашение предусматривает переход на новый уникальный формат взаимодействия. Так, интегральная аренда транспортных средств станет основой партнерства.

Также в рамках договоренности «Камаз» обязуется обеспечить полное обслуживание техники при передаче «Роснефти» в аренду. При этом автопроизводитель также возьмет на себя развитие инфраструктуры. Бесперебойный ремонт и сервис вошли в его обязательства.

Предполагается, что новая ступень сотрудничества позволит «Роснефти» получить технику с качественным сервисным обслуживанием. В компании считают, такое решение повысит эффективность транспортного процесса.

В свою очередь, «Камаз» сможет увеличить объемы выпуска грузовых коммерческих автомобилей, а также вырастит производство специальной техники.