Cбер сообщил об активном развитии в исторических регионах России

Ведяхин: Cбер выдал уже свыше 30 тыс. корпоративных кредитов в новых регионах

Сбер активно развивается в исторических регионах России, сейчас банк ведет работу с корпоративными клиентами. Об этом сообщил на Петербургском международном экономическом форуме первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По его словам, корпоративный портфель Сбера в исторических регионах увеличился на 84%.

Ведяхин добавил, что на данный момент на новых территориях действуют 53 офиса Сбера, банк выдал уже свыше 30 тыс. корпоративных кредитов.

Он добавил, что банк продолжит наращивать число кредитов и офисов в истерических регионах России.