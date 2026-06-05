В России расширят возможности для запуска ветеранами спецоперации собственного дела

Ветераны СВО смогут получить по соцконтракту на ведение бизнеса 350 тыс. рублей

ПСБ и Министерство экономического развития России заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на социальную поддержку участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий, военных пенсионеров и членов их семей. Церемония прошла на полях Петербургского международного экономического форума.

Документ подписали первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев и заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова. Соглашение предусматривает расширение возможностей участников программы «Новое звание — предприниматель», созданной ПСБ для поддержки ветеранов, планирующих открыть собственное дело после завершения службы.

Инициатива включает дистанционное обучение, консультационную поддержку, а также специальные условия для запуска и ведения бизнеса.

В рамках нового соглашения участники программы, прошедшие обучение и определившиеся с направлением предпринимательской деятельности, смогут воспользоваться одной из мер государственной поддержки — заключением социального контракта на ведение бизнеса.

Размер единовременной государственной выплаты на открытие собственного дела по социальному контракту может составить до 350 тыс. рублей.

«Программа «Новое звание — предприниматель», запущенная нами в партнерстве с Министерством экономического развития чуть более года назад, за короткий срок показала исключительный результат. Сегодня она стала элементом обширной системы мер государственной поддержки ветеранов спецоперации, военных пенсионеров и членов их семей», — отметил Минаев.

По его словам, программа сопровождает участников на всех этапах — от профориентации и бизнес-обучения до выбора ниши и получения готового бизнес-решения или франшизы.

«Участниками программы стали уже более 1,6 тыс. ветеранов СВО и членов их семей», — добавил Минаев.

Илюшникова подчеркнула, что участники СВО остаются одной из приоритетных групп для вовлечения в предпринимательскую деятельность.

«У ветеранов есть важные для предпринимательства качества — ответственность, умение идти на риск и быстро принимать решения», — отметила замминистра.

Илюшникова также напомнила, что для поддержки участников СВО в России действует широкий спектр инструментов. В частности, в прошлом году через центры «Мой бизнес» на эти цели было направлено 1 млрд рублей.