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Бизнес

«Газпром нефть» начнет добычу лития в Оренбургской области

«Газпром нефть» запустит пилотный проект по добыче лития в Оренбуржье в 2028 году
Стоян Васев/«Газпром нефть»

«Газпром нефть» запустит проект по извлечению лития из попутной воды нефтегазовых месторождений в Оренбургской области. Соглашение об этом заключили на Петербургском международном экономическом форуме.

Документ подписали председатель правления компании Александр Дюков и глава региона Евгений Солнцев.

Соглашение предполагает реализацию пилотного проекта на Оренбургском нефтегазоконденсатном месторождении. Проект будет запущен в 2028 году. «Газпром нефть» разработает инженерно-техническую документацию, подберет технологические решения и участок для производственного комплекса. Правительство области, в свою очередь, окажет содействие.

Как подчеркнул Дюков, технологии извлечения ценных компонентов из пластовых вод открывают для российской экономики новый источник сырья, значимого для многих отраслей промышленности. Подобные решения имеют сразу несколько эффектов: повышение рентабельности работы на зрелых месторождениях и выход на новые рынки.

«Важно, что мы решаем в том числе задачу импортозамещения, поскольку большая часть потребляемого в стране лития на сегодня поставляется из-за рубежа. Проект в Оренбургской области – пилотный для нас. В партнерстве с регионом и при поддержке Минэнерго мы планируем создать новые технологические решения, которые в дальнейшем можно будет применять и на других активах», — сказал он.

Солнцев назвал соглашение возможностью запустить новое направление промышленного развития, которое опирается на сильную ресурсную базу и современные технологии.

«Проект по добыче лития на Оренбургском нефтегазоконденсатном месторождении поможет расширить переработку полезных компонентов, создать условия для появления новых компетенций и укрепить позиции области как территории, где развиваются перспективные производственные инициативы», — отметил он.

 
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