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Бизнес

Сбер откроет Центр российского бизнеса в Индии

Сбер сообщил на ПМЭФ о создании в Дели Центра российского бизнеса
Aritra Deb/Shutterstock/FOTODOM

В Дели строится офисный центр, который станет центром притяжения российского бизнеса в Индии. Об этом сообщил на полях Петербургского международного экономического форума заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Он отметил, что Сбер работает в Индии более 15 лет, офисы банка действуют в Нью Дели и Мумбаи, также создан собственный IT-хаб компании в Бангалоре.

По словам Попова, «СберИндия» работает как полноценный локальный банк: предоставляет корпоративным клиентам полный перечень услуг, а также развивает инфраструктуру для сотрудничества между отечественными и индийскими компаниями.

Попов подчеркнул, что развитие отношений между Россией и Индией, в том числе промышленной кооперации, финансового взаимодействия, логистики и технологического партнерства усиливают потребность российских компаний в физическом присутствии в Индии.

«Центр российского бизнеса — ключевая точка размещения российского делового сообщества в Индии. Его резидентами станут как компании, уже работающие в Индии, так и те, кто только готовится к выходу на этот рынок», — отметил он.

В Сбере добавили, что национальный столичный округ Дели остается одним из ключевых рынков коммерческой недвижимости Индии. Центр возводится в одном из самых удобных по инфраструктуре и логистике деловых кластеров Дели.

Проект станет флагманской площадкой, где будут представлены передовые технологии, цифровые сервисы и инновационные решения экосистемы Сбера.

Резидентам нового бизнес-центра Сбер предложит комплекс финансовых инструментов для работы в Индии и сервисы для поддержки бизнеса, в том числе юридическое, налоговое и аудиторское сопровождение, а также кредитные продукты.

 
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