Греф назвал лучший актив для вложения 1 млн рублей

Консервативный портфель остается самым выгодным вариантом для инвесторов, заявил в рамках ПМЭФ-2026 президент, председатель правления Сбера Герман Греф.

«Для вложения 1 млн рублей наиболее доходным на текущий момент остается банковский депозит», — сказал он.

По словам Грефа, Сбер ежегодно отслеживает, какие инвесторы оказались самыми успешными.

«Наиболее выгодными стали самые консервативные вложения, то есть вложения в депозиты. Были скачки, когда инвестировали в иные активы, в том числе в облигации и акции давали высокую доходность, но на длинном горизонте депозиты побеждают», — отметил Греф.

Также глава Сбера отметил, что ставки снижаются, но депозит остается самым доходным.

«На 10-летнем горизонте, на 5-летнем горизонте, и на 3-летнем горизонте — везде победили консерваторы. У нас все-таки инвесторы внутри банка более опытные, поэтому у них там есть разные сложные инструменты, но там, тем не менее, средне-умеренные инвесторы, у которых все-таки большая доля в депозитах», — сказал Греф.

Он подчеркнул, что со временем, возможно, соотношение риска и доходности изменится, но депозит остается наиболее выгодным вложением.