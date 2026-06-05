Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

В АСПЭ отметили важность самостоятельного электроснабжения для промышленных потребителей

Тарифы магистральных сетей назвали возможностью выжить для энергоемких предприятий
Артем Кулекин/РИА Новости

Российская промышленность, подключенная на высоком напряжении (ВН) к распределительным сетям, платит за электроэнергию как в дорогой европейской юрисдикции. Об этом заявил директор Ассоциации «Сообщество потребителей энергии» Валерий Дзюбенко на видеосеминаре «Электроэнергия: сделай сам».

Мероприятие посвятили самостоятельному электроснабжению промышленных потребителей. Участники обсудили привлекательность собственной генерации, рост оптовых цен, сетевых тарифов и регуляторных перекосов.

«Единственная возможность для энергоемких российских предприятий не выбыть из конкурентной борьбы — использовать подключение к магистральным электрическим сетям», — сказал Дзюбенко.

Он отметил, что этот запас прочности недолговечен, поскольку магистральные тарифы растут опережающими инфляцию темпами, и, по его мнению, могут вырасти в 1,5 раза в ближайшие 3 года.

Эксперт обратил внимание на защиту энергоемкой промышленности за рубежом отдельными механизмами. В России, по его словам, чувствительный к цене киловатт-часа бизнес пытаются нагрузить дополнительными платежами и надбавками.

«Россия, имея ресурсную базу, все глубже зашивает в цену разнообразные, порой никак не связанные с электроэнергетикой обязательства. В итоге промышленность конкурирует не только с зарубежными производителями, но и с собственной тарифной системой», — считает эксперт.

Также на семинаре гендиректор «Когенерации Ру» Виталий Поляков представил опыт проектирования электростанции в стесненных условиях, коммерческий директор «Грис Пауэр» Дмитрий Григорьев рассказал про условия привлечения инвестиций, а сооснователь «Волтс групп» Александр Кияница представил экономическую целесообразность накопителей. Участники пришли к выводу, что собственная генерация продолжает развиваться несмотря на рост стоимости, а также согласились с необходимостью ускорить подготовку документации для масштабирования проектов к концу 2026 года.

 
Теперь вы знаете
Тарелка с надписью Russia в кукурузном поле. Что скрывается в рассекреченных архивах ФБР и Пентагона про НЛО
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!