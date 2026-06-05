В АСПЭ отметили важность самостоятельного электроснабжения для промышленных потребителей

Российская промышленность, подключенная на высоком напряжении (ВН) к распределительным сетям, платит за электроэнергию как в дорогой европейской юрисдикции. Об этом заявил директор Ассоциации «Сообщество потребителей энергии» Валерий Дзюбенко на видеосеминаре «Электроэнергия: сделай сам».

Мероприятие посвятили самостоятельному электроснабжению промышленных потребителей. Участники обсудили привлекательность собственной генерации, рост оптовых цен, сетевых тарифов и регуляторных перекосов.

«Единственная возможность для энергоемких российских предприятий не выбыть из конкурентной борьбы — использовать подключение к магистральным электрическим сетям», — сказал Дзюбенко.

Он отметил, что этот запас прочности недолговечен, поскольку магистральные тарифы растут опережающими инфляцию темпами, и, по его мнению, могут вырасти в 1,5 раза в ближайшие 3 года.

Эксперт обратил внимание на защиту энергоемкой промышленности за рубежом отдельными механизмами. В России, по его словам, чувствительный к цене киловатт-часа бизнес пытаются нагрузить дополнительными платежами и надбавками.

«Россия, имея ресурсную базу, все глубже зашивает в цену разнообразные, порой никак не связанные с электроэнергетикой обязательства. В итоге промышленность конкурирует не только с зарубежными производителями, но и с собственной тарифной системой», — считает эксперт.

Также на семинаре гендиректор «Когенерации Ру» Виталий Поляков представил опыт проектирования электростанции в стесненных условиях, коммерческий директор «Грис Пауэр» Дмитрий Григорьев рассказал про условия привлечения инвестиций, а сооснователь «Волтс групп» Александр Кияница представил экономическую целесообразность накопителей. Участники пришли к выводу, что собственная генерация продолжает развиваться несмотря на рост стоимости, а также согласились с необходимостью ускорить подготовку документации для масштабирования проектов к концу 2026 года.