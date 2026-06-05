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На ПМЭФ объявили о проведении всероссийского «месяца профориентации»

В сентябре в России проведут «месяц профориентации»
Пресс-служба Фонда Гуманитарных Проектов

Фонд Гуманитарных Проектов (ФГП) в рамках работы на Петербургском международном экономическом форуме объявил о проведении всероссийского «месяца профориентации», сообщает пресс-служба фонда.

В рамках «месяца профориентации» в сентябре в России проведут серию масштабных региональных событий, среди которых кадровые форумы, профориентационные диагностики, открытие региональных центров, программы для педагогов и другие.

Как отметил управляющий директор Фонда гуманитарных проектов, оператора ЕМП «Билет в будущее», Иван Есин кадровый суверенитет рождается в каждом регионе.

«Сегодня профориентация с учетом потребностей регионов становится одним из факторов устойчивого развития территорий. Именно регион задает реальную структуру рабочих мест, и именно здесь школьник должен видеть понятную траекторию своей карьеры», — сказал он.

Есин добавил, что проект «Билет в будущее» синхронизирует интересы школ, регионов и работодателей в единую систему.

«Запуск всероссийского «месяца профориентации» позволит ребятам еще лучше познакомиться с карьерными возможностями своих регионов», — отметил он.

Напомним, проект ЕМП «Билет в будущее» на сегодняшний день объединяет более 6 млн школьников, 188 тысяч педагогов, 13 тысяч партнеров-работодателей, регионы и является одним из крупнейших проектов в стране, направленных на помощь школьникам в профессиональном самоопределении.

 
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