Греф назвал предпринимателей основой экономики

Греф: российская экономика смогла вырасти более чем на 20% за последние 10 лет

Предприниматели – это основа экономики, а экономика – основа всего государства, заявил в рамках делового завтрака Сбера президент, председатель правления банка Герман Греф.

«Именно предприниматели создают добавленную стоимость. Они и есть основа экономики, а экономика — основа всего государства. И эффективность этой экономики — это эффективность государства», — сказал Греф.

По его словам, российская экономика сумела вырасти более чем на 20% за последние 10 лет, несмотря на все сложности.

«Это очень значимый результат, учитывая обстоятельства, в которых ей приходилось развиваться. Но сейчас ряд резервов, которые двигали экономику вперед, исчерпаны», — отметил Греф.

Также Греф заявил, что больше всего вопросов сейчас у бизнеса к ключевой ставке.

«Реальная ставка сегодня составляет 12%, что очень много. И бизнес считает это одним из главных препятствий для инвестиционной активности. Инвестиции уже упали на 14%», — сказал он.

По мнению Грефа, сегодня у российского бизнеса есть все возможности для повышения собственной конкурентоспособности с помощью новых технологий.

«И это даже не возможность, а необходимость. Цикл создания инноваций — это изобретение технологий и их применение. Нам нужно понять, как правительство планирует стимулировать оба этих этапа», — сказал он.

Греф подчеркнул, что российский бизнес прошел проверку тяжелыми условиями ограничений и санкций.

«Ни одно государство в мире не было подвергнуто такому набору санкционных ограничений, которые увидела наша страна. При этом мы сохранили стабильность и более того — развитие», — отметил глава Сбера.