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Бизнес

Накопления Фонда национального благосостояния предложили держать в рублях

Мордашов предложил хранить средства ФНБ в рублях для снижения давления на рынке
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Размещение средств Фонда национального благосостояния в рублях могло бы стабилизировать валютный рынок. Об этом заявил владелец «Северстали» Алексей Мордашов на деловом завтраке Сбербанка на ПМЭФ, передает «Газета.Ru».

Влияние валютных операций Минфина и Банка России на валютном рынке «очень сильное», отметил Мордашов.

По его словам, валютный рынок в последние годы очень сильно сократился в объеме, если раньше туда шло практически все, что зарабатывалось на экспорте, то теперь в условиях санкций «мы вынуждены очень много использовать, скажем, зачетных схем». Поэтому не весь поток валюты приходит в страну и на валютный рынок, часто он остается за рубежом для покрытия импорта, заявил владелец «Северстали».

«Может быть, чтобы избежать таких резких колебаний, нам посмотреть на возможность накопления ФНБ в рублях?... Накапливать ФНБ в рублях, чтобы избежать тех самых колебаний валютного рынка при изменении политики ЦБ, Минфина при покупке, зеркалировании», — сказал он.

ФНБ — государственный резервный фонд России, который является частью ее бюджетной системы и выполняет функцию «финансовой подушки безопасности». Он формируется за счет сверхдоходов от продажи нефти и газа. По данным Минфина на 1 мая, объем фонда составляет 13,213 трлн рублей.

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