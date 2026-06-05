Почти половина любимых брендов россиян оказались отечественными

Российские бренды все активнее занимают лидирующие позиции в потребительских предпочтениях, однако для превращения известной марки в по-настоящему любимую необходима глубокая эмоциональная связь с аудиторией. К такому выводу пришли участники сессии «Сделано в России», состоявшейся на площадке Петербургского международного экономического форума.

На мероприятии глава Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева представила результаты всероссийского исследования «Топ-50 любимых брендов россиян». В опросе приняли участие 5 тыс. жителей городов с населением свыше 100 тыс. человек.

В топ-3 списка вошли «Яндекс» и Сбер. При этом почти половину составили отечественные бренды.

По данным исследования, 85% россиян заинтересованы в появлении новых сильных российских брендов.

Для значительной части потребителей понятие «сделано в России» связано не только со страной происхождения товара, но и с поддержкой экономики, созданием рабочих мест и вкладом в развитие регионов.

Директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбера Владислав Крейнин отметил, что в основе сильного бренда лежит сочетание нескольких ключевых элементов: объединяющей людей легенды и мечты, мультисенсорного опыта взаимодействия с продуктом и эмпатии, позволяющей выстраивать отношения полного взаимопонимания с клиентом.

Особенно, по его словам, важна способность бренда сопровождать человека в значимые моменты жизни. Именно такие ситуации формируют эмоциональную связь, которая со временем превращает бренд в любимый, уверен Крейнин.

Он также подчеркнул, что в условиях стремительного развития технологий и распространения инструментов вайбкодинга, позволяющих быстро воспроизводить и совершенствовать цифровые продукты, именно бренд становится важнейшим защитным механизмом бизнеса. По мнению Крейнина, сформированные предпочтения и привычки помогают удерживать аудиторию и снижают вероятность выбора неизвестных брендов.

Участники дискуссии также обсудили развитие креативных индустрий и локальных компаний. Заместитель генерального директора по продажам и развитию бизнеса «ГПМ Реклама» Алина Ефимова отметила, что механическое копирование западных маркетинговых стратегий не всегда эффективно на российском рынке.

Участники сессии сошлись во мнении, что дальнейший рост российских брендов будет определяться не только качеством продукта, но и способностью компаний выстраивать долгосрочные эмоциональные отношения с потребителями.