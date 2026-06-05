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Преступники за 5 месяцев 2026 года украли более 2 млрд рублей с помощью фейков

Станислав Кузнецов: количество фейков с начала года увеличилось в 26 раз
Halfpoint/Shutterstock/FOTODOM

Количество фейков, при помощи которых преступники атакуют россиян, за 5 месяцев 2026 года увеличилось в 26 раз, заявил в кулуарах ПМЭФ заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. За указанный период с использованием подобных технологий у россиян было украдено свыше 2 млрд рублей.

По его словам, этот вид преступлений развивается наиболее активно и демонстрирует пугающую динамику. В то же время деятельность злоумышленников позволяет Сберу быть сильнее в подготовке инструментов борьбы с подобными явлениями.

«Это может задеть любые отрасли экономики. Эти технологии направлены против людей, их цель — убедить в достоверности той или иной ситуации, что позволяет сократить путь для принуждения человека к совершению каких-либо аномальных действий. Мы не исключаем и политизации этой ситуации, что кажется особенно актуальным в предвыборный период. Депутаты Госдумы сегодня на сессии с беспокойством отмечали риски распространения ложной информации. Дискредитация тех или иных кандидатов тоже возможна, поэтому к этому надо относиться очень осторожно и активно использовать имеющиеся инструменты, чтобы хеджировать эти риски, таргетированно выявлять фейки и не позволять им распространяться», — рассказал Станислав Кузнецов.

 
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