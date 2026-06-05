На ПМЭФ согласована одна из крупнейших сделок синдицированного кредитования в ритейле

Альфа-Банк и «Группа Лента» договорились на ПМЭФ о синдицированном кредите

Альфа-Банк и «Группа Лента» подписали соглашение об оказании услуг по организации синдицированного кредита в форме возобновляемой кредитной линии. Сделка заключена на полях Петербургского международного экономического форума.

Согласно договоренностям, Альфа-Банк выступит единственным организатором сделки, первоначальным кредитором и кредитным управляющим по договору синдицированного кредита.

Планируемый объем финансирования может составить до 100 млрд рублей, срок кредитной линии — до пяти лет.

Привлеченные средства предполагается направить на финансирование общих корпоративных целей компании. Как отметили стороны, кредитная линия на условиях синдицированного кредитования по российским стандартам может быть заключена «Группой Лента» впервые.

Помимо Альфа-Банка, в состав синдиката планируется привлечь широкий круг кредиторов. Ожидается, что это позволит компании получить доступ к значительному объему заемного капитала и диверсифицировать источники финансирования.

«Синдицированный кредит станет важным фактором в развитии компании. Мы планируем и дальше проводить такие сделки и масштабировать данное направление бизнеса», — отметил руководитель департамента по работе с крупными корпоративными клиентами Альфа-Банка Денис Кутасов.

В свою очередь финансовый директор «Группы Лента» Андрей Спивак отметил, что соглашение способствует привлечению пула кредиторов и диверсифицированию компанией источников финансирования, а также ускорению реализации проектов.