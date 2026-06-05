Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

На ПМЭФ согласована одна из крупнейших сделок синдицированного кредитования в ритейле

Альфа-Банк и «Группа Лента» договорились на ПМЭФ о синдицированном кредите
Александр Кряжев/РИА Новости

Альфа-Банк и «Группа Лента» подписали соглашение об оказании услуг по организации синдицированного кредита в форме возобновляемой кредитной линии. Сделка заключена на полях Петербургского международного экономического форума.

Согласно договоренностям, Альфа-Банк выступит единственным организатором сделки, первоначальным кредитором и кредитным управляющим по договору синдицированного кредита.

Планируемый объем финансирования может составить до 100 млрд рублей, срок кредитной линии — до пяти лет.

Привлеченные средства предполагается направить на финансирование общих корпоративных целей компании. Как отметили стороны, кредитная линия на условиях синдицированного кредитования по российским стандартам может быть заключена «Группой Лента» впервые.

Помимо Альфа-Банка, в состав синдиката планируется привлечь широкий круг кредиторов. Ожидается, что это позволит компании получить доступ к значительному объему заемного капитала и диверсифицировать источники финансирования.

«Синдицированный кредит станет важным фактором в развитии компании. Мы планируем и дальше проводить такие сделки и масштабировать данное направление бизнеса», — отметил руководитель департамента по работе с крупными корпоративными клиентами Альфа-Банка Денис Кутасов.

В свою очередь финансовый директор «Группы Лента» Андрей Спивак отметил, что соглашение способствует привлечению пула кредиторов и диверсифицированию компанией источников финансирования, а также ускорению реализации проектов.

 
Теперь вы знаете
Тарелка с надписью Russia в кукурузном поле. Что скрывается в рассекреченных архивах ФБР и Пентагона про НЛО
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!