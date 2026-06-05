Греф отметил развитие бизнеса в России вопреки санкциям

Греф: наш бизнес сохранил не только стабильность, но и развитие

Бизнес в России успешно прошел проверку тяжелейшими санкциями, он не только стабилен, но и развивается. Об этом заявил на деловом завтраке Сбера в рамках ПМЭФ президент, председатель правления Сбера Герман Греф.

По его словам, ни одна страна мира никогда в истории не подвергалась санкционному давлению, подобному тому, которое оказывается на Россию.

«При этом мы сохранили стабильность и более того — развитие. И это огромная заслуга нашего бизнеса и его взаимодействия с государственной властью», — подчеркнул Греф.