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Бизнес

Греф отметил развитие бизнеса в России вопреки санкциям

Греф: наш бизнес сохранил не только стабильность, но и развитие
Cбер

Бизнес в России успешно прошел проверку тяжелейшими санкциями, он не только стабилен, но и развивается. Об этом заявил на деловом завтраке Сбера в рамках ПМЭФ президент, председатель правления Сбера Герман Греф.

По его словам, ни одна страна мира никогда в истории не подвергалась санкционному давлению, подобному тому, которое оказывается на Россию.

«При этом мы сохранили стабильность и более того — развитие. И это огромная заслуга нашего бизнеса и его взаимодействия с государственной властью», — подчеркнул Греф.

 
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