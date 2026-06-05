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Бизнес

На ПМЭФ назвали самые распространенные виды кибератак на бизнес

Станислав Кузнецов: не менее 500 компаний подверглись кибератакам в 2025 году
Пресс-служба Сбера

По итогам прошлого года не менее 500 компаний в России подверглись кибератакам, заявил в рамках ПМЭФ-2026 заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Он отметил, что кибератаки на бизнес могут быть разными.

«Взломы компаний с целью похищения персональных данных сотрудников и другой чувствительной информации, взломы для хищения денежных средств путем подмены или проведения фиктивных платежных поручений, а также целевые атаки с установкой вирусов-шифровальщиков, которые в определенный момент блокируют работу IT-систем и компьютеров, фактически останавливая деятельность компании», — сказал он.

По словам Кузнецова, на ПМЭФ обсуждаются вопросы о том, как противостоять кибератакам.

«Мне кажется, один из ключевых аспектов заключается в необходимости изменения корпоративной культуры в ведомствах и компаниях. Важно, чтобы признание факта кибератаки не воспринималось как что-то постыдное, а, наоборот, становилось частью нормальной практики — о таких инцидентах нужно говорить открыто, чтобы извлекать из них уроки», — сказал он.

Он добавил, что, если скрывать факты взломов и кибератак, то пострадают и другие участники рынка.

«В «Сбере» создана действительно многоуровневая, многоэшелонированная и многослойная система защиты, которая позволяет защищать и наших клиентов, и наших партнеров от любого рода киберрисков — как телефонного мошенничества, так и других киберугроз», — заключил Кузнецов.

 
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