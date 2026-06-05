Греф призвал найти границу, чтобы не «переохладить экономику»

Греф: нужно найти границу, чтобы не переохладить экономику

Реальный уровень ключевой ставки является одним из главных препятствий для возобновления инвестиционной активности, заявил на деловом завтраке Сбера в рамках ПМЭФ-2026 президент, председатель правления банка Герман Греф.

Он отметил, что визуально ставка за последний год упала до 14,5%.

«Если адресовать нас к реальной ставке, то разница между текущей информацией и номинальной ставкой ЦБ остается очень высокой», — сказал он.

Греф добавил, что, по последний опубликованным данным, трехмесячный тренд упал до 2,4 при ставке 14,5%.

«Мы видим, что реальная ставка примерно 12%, что очень много. Последняя цифра падения инвестиций составляет 14%, что является очень серьезным индикатором. И в этой ситуации главное найти границу, чтобы не переохладить экономику», — заключил он.