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Россиянам объяснили плюсы и риски выплат бабушкам за уход за внуками

Инвестор Виноградов: выплаты бабушкам за уход за внуками вернут матерей к работе
AnnaStills/Shutterstock/FOTODOM

Выплаты бабушкам и дедушкам за уход за внуками могут помочь молодым родителям не выпадать из учебы и работы после рождения ребенка. Но такая модель несет риски для здоровья старшего поколения, семейных отношений и региональных бюджетов, заявил «Газете.Ru» генеральный директор Pro-Vision Communications Владимир Виноградов.

Так он прокомментировал меру, введенную в Кировской области. Там бабушки и дедушки могут получать до 45 794 рублей в месяц за уход за внуками, если мать ребенка младше 24 лет. Если ей 25 лет и больше, выплата может составить до 38 203 рублей.

По словам Виноградова, для молодых семей это не просто дополнительная сумма, а возможность быстрее вернуться к работе или продолжить учебу, ребенок при этом остается не с посторонним человеком, а с близким родственником.

«Это не просто деньги, а реальный шанс для молодых родителей не ставить крест на карьере или учебе. Теперь можно не бояться «выпасть» из профессии: мама или папа спокойно возвращаются на работу, а малыш остается в надежных руках самых близких людей. Но у такой модели есть и минусы. Для бабушек и дедушек уход за маленьким ребенком может стать серьезной нагрузкой: это усталость, стресс и риски для здоровья. Кроме того, молодые родители могут попасть в зависимость от старшего поколения, а внутри семьи — появиться споры о воспитании», — сказал Виноградов.

Эксперт отметил, что для ребенка важно, чтобы главными взрослыми оставались мама и папа. Если уход полностью перекладывается на бабушек и дедушек, роль родителей может снижаться, уточнил Виноградов.

По его словам, мера может работать и как демографический сигнал: молодым семьям показывают, что после рождения ребенка они не остаются один на один с расходами и бытовой нагрузкой. В Кировской области доля первенцев среди новорожденных, по данным эксперта, выросла с 39% до более чем 40% за год.

При этом такой стимул не решает все проблемы — без доступного жилья, стабильных доходов и понятных перспектив эффект будет ограниченным, считает эксперт.

Финансовая устойчивость программы зависит от того, насколько массово семьи будут обращаться за выплатами, уверен Виноградов. В Кировской области меру сделали адресной: деньги платят за первенцев, если родители работают или учатся, а сумма зависит от дохода бабушки или дедушки, и это помогает сдерживать расходы, подчеркнул инвестор.

Виноградов допустил, что другие регионы могут присмотреться к этому опыту, если он покажет результат. Но решение будет зависеть от состояния местных бюджетов и от того, готовы ли сами бабушки и дедушки брать на себя регулярный уход за маленькими детьми, заключил инвестор.

Ранее были названы последствия решения об отпуске по уходу за двойней для обоих родителей.

 
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