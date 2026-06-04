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Бизнес

Названы последствия решения об отпуске по уходу за двойней для обоих родителей

Экономист Кузнецова не ожидает массового ухода отцов в декрет при рождении двойни
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В России по-прежнему сильна модель, при которой мужчина воспринимается как основной добытчик, а уход за младенцем — как зона ответственности матери, поэтому массовый уход отцов в отпуск по уходу за детьми при рождении двойни не ожидается, заявила «Газете.Ru» экономист, инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова.

Оба родителя могут оформить отпуск по уходу за ребенком при рождении двойни, сообщил Минтруд РФ. И отец, и мать будут иметь право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Оно составляет 40% от среднего заработка за два календарных года перед началом декрета. Если в отпуске будет только один родитель, он сможет получать такую выплату на каждого ребенка. В общей сложности — 80% от среднего дохода.

«Такие решения постепенно меняют норму. Когда государство прямо фиксирует, что отец может быть не «помощником», а полноценным родителем в отпуске по уходу, это уже важный сдвиг. Для части семей, особенно в крупных городах и среди молодых родителей, это может стать аргументом в пользу более равного распределения обязанностей. Для работодателей, конечно, такая практика может создавать организационные сложности. Если оба родителя работают и оба одновременно уходят в отпуск, бизнесу нужно искать замены, перераспределять функции, перестраивать графики», — отметила Кузнецова.

По ее словам, особенно это чувствительно для малого бизнеса и команд, где каждый сотрудник закрывает важный участок. Но здесь важно помнить: отпуск по уходу за ребенком — это не привилегия, а социальная гарантия, подчеркнула Кузнецова. Работодателям в любом случае придется учиться работать с более гибкими кадровыми сценариями — частичной занятостью, удаленным форматом, временными проектными заменами, считает эксперт.

По ее мнению, с точки зрения демографии эффект, скорее всего, будет ограниченным, но положительным — люди не принимают решение о рождении детей только из-за пособия или отпуска. На это влияет жилье, доходы, уверенность в будущем, доступность медицины, детских садов, помощь семьи, пояснила экономист. Но такие меры снижают страх перед самым тяжелым первым периодом, и особенно это важно для семей, которые узнают о двойне уже во время беременности и понимают: расходы и нагрузка будут выше, чем планировалось, сказала Кузнецова. Поэтому она предлагает рассматривать эту инициативу не как «демографический прорыв», а как нормальный, взрослый шаг к тому, чтобы семья с двумя новорожденными не оставалась один на один с бытовым и финансовым стрессом.

Ранее россиянам объяснили, как работать в декрете без потери дохода и пособия.

 
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