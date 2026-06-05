Россиянам предрекли изменение подхода к планированию покупок в магазинах

Россияне будут более осознанно планировать покупки в магазинах из-за сокращения круглосуточных точек, заявила «Газете.Ru» кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Залина Казова.

«Сокращение числа круглосуточных магазинов будет постепенно корректировать потребительские практики. Часть покупателей станет более осознанно планировать повседневные покупки, заранее формируя минимальный запас продуктов и товаров первой необходимости. Такая модель поведения особенно вероятна для семей с детьми, а также для жителей территорий, где торговая инфраструктура развита неравномерно и доступ к магазинам в позднее время ограничен», — отметила Казова.

По ее словам, параллельно будет усиливаться спрос на доставку, особенно в мегаполисах, где онлайн-сервисы уже стали привычным способом решения повседневных бытовых задач. В итоге ночные покупки не исчезнут как поведенческая практика, но изменят формат — они станут более продуманными, менее случайными и все чаще будут осуществляться через цифровые каналы, считает Казова.

Дальнейшее сокращение круглосуточных магазинов в России вероятно, однако полностью этот формат не исчезнет, уверена экономист. Скорее всего, он сохранится там, где есть устойчивый ночной спрос — возле вокзалов, аэропортов, больниц, транспортных узлов, студенческих кампусов, промышленных зон и в районах с высокой плотностью населения, допустила Казова.

По ее словам, в остальных локациях бизнес будет чаще переходить к продленному графику работы

— например, до полуночи или двух часов ночи. Это позволит снизить издержки и при этом частично сохранить доступность торговли в позднее время, пояснила экономист.

По данным аналитиков, за год в Санкт-Петербурге закрылось 22,6% круглосуточных магазинов, или около 1300 точек. Следом идут Краснодар, где число таких магазинов сократилось на 20,4%, Омск — на 15,5%, и Москва — на 13,8%. Одной из причин называют дорогую модель работы: сотрудникам в ночные смены нужно платить минимум на 20% больше.

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