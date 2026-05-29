Россиянам объяснили, почему деньги быстрее заканчиваются к концу месяца

Ощущение, что деньги к концу месяца начинают заканчиваться быстрее, связано не только с реальными расходами. Важную роль играет то, как человек воспринимает остаток на счете. После зарплаты контроль обычно снижается: еще недавно баланс был минимальным, а теперь резко вырос, сказала «Газете.Ru» эксперт по потребительскому поведению платежного сервиса «Апельсин» Юлия Тарасова.

«Мы даем себе возможность расслабиться. Проще заказать доставку вместо готовки, зайти в кафе, хаотично положить товары в корзину на маркетплейсе. В этот момент человек часто думает не о бюджете на месяц вперед, а о том, что деньги только что пришли. Когда остаток на счете становится меньше, те же покупки выглядят уже иначе. То, что в начале месяца казалось мелочью, в конце воспринимается как заметная трата. На это накладывается усталость от работы и бытовых решений: человеку сложнее держать план расходов и отказываться от импульсивных покупок», — объяснила Тарасова.

По ее словам, ситуацию усиливает привычка платить за все с одного счета: если продукты, жилье, подписки, такси, кафе и случайные заказы на маркетплейсах списываются из одной «кучи» денег, сложнее понять, сколько уже ушло на необязательные траты.

Бывает и обратная ситуация, рассказала Тарасова. За несколько дней до зарплаты человек начинает свободнее относиться к остатку: расчетный период почти закончился, скоро придут новые деньги, значит, небольшие покупки уже не выглядят опасными, отметила эксперт. По ее словам, в этот момент чаще появляются заказы еды, походы по магазинам и покупки «в награду» за тяжелый месяц.

Еще одна причина нехватки денег — мелкие расходы, которые проходят мимо внимания, подчеркнула Тарасова. Крупные платежи вроде жилья, транспорта и продуктов люди обычно помнят, а кофе навынос, небольшая покупка в магазине у дома или доставка часто воспринимаются как несущественные траты, пояснила эксперт. При оплате картой или телефоном это ощущение только усиливается, добавила Тарасова.

Она рекомендовала не смотреть только на общий остаток на карте, а проверять расходы по категориям: доставку, кафе, маркетплейсы, такси и подписки. Так быстрее видно, какая статья начала расти, уточнила Тарасова. Поездки, праздники и дни рождения тоже лучше закладывать в бюджет заранее: такие расходы редко появляются внезапно, но часто выбивают из плана, сказала эксперт.

Остаток денег перед зарплатой Тарасова посоветовала не воспринимать как сумму, которую нужно успеть потратить. Именно это часто запускает хаотичные покупки в последние дни месяца, заключила эксперт.

