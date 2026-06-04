Стало известно, какой налог по вкладам россияне заплатят в 2026 году

Для большинства вкладчиков в России налог на проценты по вкладам за 2026 год может оказаться небольшим — около 700–2000 рублей. Но если на депозитах лежат миллионы, сумма уже может составить десятки тысяч рублей, рассказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

По его словам, все зависит от того, насколько процентный доход превысит необлагаемый лимит в 160 тыс. рублей. Если человек получил по вкладам 170 тыс. рублей, налог составит 1,3 тыс. рублей, уточнил эксперт. При доходе 180 тыс. рублей — уже 2,6 тыс. рублей, добавил Селезнев.

«Оценка 700–2000 рублей — это для большинства тех, у кого совокупный доход по вкладам превысил лимит ненамного, скажем, на 5–15 тыс. рублей. Считается просто: разница между фактическим доходом и 160 тыс. умножается на 13%. Другая история — крупные вклады. Например, депозит на 2 млн рублей под 18% годовых дает 360 тыс. рублей процентного дохода. После вычета необлагаемой суммы налог будет около 26 тыс. рублей. Еще больше заплатят те, кто успел разместить 3–5 млн рублей под высокие ставки в конце 2024 года. При доходности 22–24% годовых налог за 2026 год может превысить 50–80 тыс. рублей», — отметил Селезнев.

По его словам, если общий инвестиционный доход за год — по вкладам, ценным бумагам и другим источникам — превысит 2,4 млн рублей, с суммы превышения ставка будет уже 15%, а не 13%.

Самому считать и подавать декларацию вкладчику не нужно, предупредил Селезнев. Банки до 1 февраля передают данные о выплаченных процентах в ФНС, а налоговая сама собирает информацию по всем счетам, вычитает необлагаемую часть и присылает уведомление, напомнил эксперт. По его словам, оно появится в личном кабинете ФНС, на «Госуслугах» или придет вместе с обычной налоговой рассылкой. Заплатить налог за 2026 год нужно будет до 1 декабря 2027 года, заключил Селезнев.

Ранее стало известно, кто из россиян заплатит налог по вкладам в 2026 году.