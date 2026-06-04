На ПМЭФ призвали создавать новое качество цифрового взаимодействия в России

России необходимо не только о замещать иностранные сервисы, но и создавать новое качество цифрового взаимодействия. Об этом на сессии «Человек – государство – бизнес: эволюция цифрового взаимодействия и развитие российских онлайн-платформ» в ходе ПМЭФ заявил гендиректор News Media Holding Максим Иксанов.

Участники встречи обсудили развитие отечественных цифровых сервисов, укрепление технологического суверенитета, конкуренцию российских платформ с международными игроками и другое.

«Сегодня мы поговорим о том, как Россия меняет саму цифровую среду и в каком направлении в дальнейшем будут развиваться российские платформы. Задача не просто импортозаместить те или иные иностранные решения, а предложить качественно новый опыт взаимодействия между человеком, государством и бизнесом», — сказал Иксанов.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев подчеркнул, что государство должно поддерживать отечественных игроков. При этом регулирование применяется там, где есть реальные проблемы.

«Наша позиция, что регулировать надо там, где есть реальные проблемы. А в целом государство должно, конечно, поддерживать собственных игроков, давая дополнительные стимулы для их развития. Чем мы, например, активно и занимаемся. Я считаю, что у нас есть неплохие результаты. Например, сегмент пользовательского видео, сегмент национального мессенджера. Определенные результаты достигнуты. Я считаю, что дальше надо продолжать», — отметил он.

Гендиректор VK Владимир Кириенко отметил, что на российском рынке есть собственные сильные цифровые решения. В пример он привел созданный в мессенджере Max под руководством Минцифры цифровой ID.

«Основная задача была в том, чтобы идентифицировать человека в интернете, не заставляя его проходить очень длинный путь логинов, паролей и дополнительных действий. Сложная цепочка ограничивала количество сервисов, которые могли быть доступны. Создав по-своему уникальную технологию цифрового ID, связанную с идентификацией через «Госуслуги», открылось большое количество сценариев использования», — сказал он.

Кириенко добавил, что подобные сервисы охватили разные направления жизни. Ключевым условием развития стало партнерство и объединение лучших наработок рынка.